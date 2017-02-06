Путин предложил кресло губернатора Пермского края подчиненному Собянина

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию.

Освободившееся вакантное место президент предложил подчиненному Сергея Собянина - руководителю департамента экономической политики и развития города Максиму Решетникову, который с благодарностью принял это предложение. Тем же самым президентским указом Решетников был назначен врио губернатора.

Источники «Ведомостей» называли имя Басаргина в числе шести губернаторов – кандидатов на вылет. Якобы Кремль в ближайшее время объявит о смене глав проблемных областей ради улучшения политической ситуации в этих регионах к предстоящим президентским выборам 2018 года. Источники "Дождя" в свою очередь сообщают о том, что при Басаргине в регионе были постоянные межэлитные конфликты и это не устраивало Кремль.

Чем намерен Басаргин заняться после отставки, СМИ пока не сообщают. Решетников родился в Перми и там же начал строить карьеру. В родном регионе Решетников дослужился до начальника аппарата губернатора, а после перевода в Москву не потерял связь с «малой родиной», поэтому ему не придется начинать все с нуля.