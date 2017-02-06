МИД РФ: мы даже не будем обсуждать вопрос отмены санкций

Как ранее сообщали «АН-онлайн», США готовы отменить антироссийские санкции в обмен на определенные уступки со стороны России. В качестве подобных уступок рассматриваются и ядерные сокращения.

В российском иностранном ведомстве прокомментировали требования американской стороны касаемо одностороннего сокращения ядерных вооружений, сообщает ТАСС.

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил 6 февраля, что подобные критерии отмены санкций Россия даже не будет рассматривать, так они обречены на провал. Россия ни при каких условиях не станет разоружаться в одностороннем порядке. Поэтому МИД РФ вопрос отмены санкций не обсуждает и обсуждать не будет.