Президент ПМР не намерен менять курс на независимость Приднестровья
4 февраля 2017, 17:25 [ «АН-онлайн» ]
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что не собирается менять курс на независимость Приднестровья с последующим присоединением к России.
Президент подчеркнул, что независимость - единственная гарантия безопасности республики, сообщает РИА Новости. Однако Красносельский добавил, что в настоящее время в Приднестровье существуют проблемы гораздо более важные, поэтому нет смысла обсуждать сейчас вопрос, относительно которого граждане ПМР высказались на референдуме десять лет назад.
Ранее сегодня президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что намерен наделить Приднестровье особым статусом с учетом интересов граждан, однако эта территория должна вернуться в состав Молдавии.
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