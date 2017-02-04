Президент ПМР не намерен менять курс на независимость Приднестровья

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что не собирается менять курс на независимость Приднестровья с последующим присоединением к России.

Президент подчеркнул, что независимость - единственная гарантия безопасности республики, сообщает РИА Новости. Однако Красносельский добавил, что в настоящее время в Приднестровье существуют проблемы гораздо более важные, поэтому нет смысла обсуждать сейчас вопрос, относительно которого граждане ПМР высказались на референдуме десять лет назад.

Ранее сегодня президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что намерен наделить Приднестровье особым статусом с учетом интересов граждан, однако эта территория должна вернуться в состав Молдавии.

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