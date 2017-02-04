Трамп не обещал Тимошенко не снимать санкции с России – Белый дом

Администрация президента Соединенных Штатов опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что Дональд Трамп пообещал в разговоре с украинским политиком Юлией Тимошенко продолжить санкционное давление на Россию.

Как отметили в Белом доме, американский лидер не мог дать Тимошенко никаких официальных гарантий относительно антироссийских санкций, потому что она не является полномочным представителям украинского государства. При этом в администрации Трампа подчеркнули, что обеспокоены наблюдающимся в последние дни обострением ситуации в Донбассе.

Другие детали встречи 45-го президента США и Юлии Тимошенко «АН-онлайн» сообщили ранее в субботу.

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