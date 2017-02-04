Белый дом предоставил информацию о минувшей встрече Трампа и Тимошенко

Сегодня в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме сообщили о том, что президент Штатов Дональд Трамп виделся с лидером украинской партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Согласно последней информации, американский и украинский политики встретились на молитвенном завтраке, который состоялся в Вашингтоне. В сообщении уточняется, что Трамп и Тимошенко кратко побеседовали в неформальной обстановке в ходе проведения фотосъемки на приеме.

Как отмечает ТАСС, никаких официальных заверений не было дано, так как бывшая премьер-министр Украины "не является визави президента США". В пресс-службе СНБ подчеркнули, что власти страны сохраняют обеспокоенность по поводу насилия на востоке Украины.