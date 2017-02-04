Сегодня Трамп проведет телефонную беседу с Порошенко

У 45-го президента США Дональда Трампа на эти выходные подготовлены весьма обширные планы.

В субботу, 4 февраля, политик намерен провести телефонную беседу с лидером Украины Петром Порошенко. Кроме того, Трамп поговорит сегодня с премьер-министром Италии Паоло Джентильони и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На воскресенье у президента США запланирован разговор с главой кабмина Новой Зеландии Биллом Инглишем, передает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Белого дома.

В настоящий момент темы бесед не разглашаются, однако, вероятно, речь идет о поздравлениях по поводу вступления Трампа в должность президента со стороны иностранных политиков.