Порошенко объявил России дипломатическую войну

Поскольку с 1 февраля председательство в Совбезе ООН предоставлено Украине, то Петр Порошенко не скрывает, что использует данное преимущество по максимуму, поэтому дал своим дипломатам необходимые поручения.

Надо сказать, что Украина, в отличии от России, является непостоянным членом Совбеза ООН и обычная практика стран-председателей Совета безопасности – продвигать мирные инициативы в интересах своего государства. Порошенко, судя по риторике, занял принципиально другую позицию, пишет «РГ».

Украинский лидер написал в своем «Твиттере», что его страна будет отныне использовать малейшую возможность для «противодействия российской агрессии».

Надо отметить, что дипкорпус США в ООН в настоящее время обновляется и тех, кто бездоказательно вещал про так называемую «российскую агрессию» в отношении Украины, там теперь нет.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о призыве Совбеза ООН к немедленному прекращению огня в Донбассе.