Трамп: отношениям с Россией пора двигаться вперед

Советник американского президента Валид Фарес 1 февраля заявил СМИ, что его шеф понимает тревогу конгрессменов по поводу состояния американо-российских отношений, но считает, что эти отношения надо развивать.

Состояние отношений между Америкой и Россией многие сенаторы США оценивают как спорные, осознавая, что большинство проблем нынешняя администрация Белого дома приняла по наследству от предыдущей, сообщает РИА новости.

Сам Трамп многократно заявлял о необходимости взаимовыгодных отношений с Россией. Ранее «АН-онлайн» сообщали об итогах первого с момента инаугурации разговора Трампа с Владимиром Путиным. Тогда обе стороны выразили готовность к плодотворному сотрудничеству.