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Копейский кризис: с чего все начиналось

1 февраля 2017, 11:12 [«АН-Челябинск», Владимир Филичкин ]

Копейский кризис: с чего все начиналось

В очередной раз, сильно засветившийся, во время последнего мэрского скандала в Копейске, председатель местного городского собрания Владимир Емельянов, судя по всему, вновь примет активное участие во вновь назначенных выборах главы городской администрации. Ранее поддержанный им, кандидат от оппозиции Владимир Устинов, по состоянию здоровья, при весьма странных обстоятельствах, был вынужден оставить только, что обретенную им должность мэра Копейска. И поэтому, достаточно сильная команда Владимира Емельянова, была занята подысканием очередного «проходного» кандидата на эту ключевую позицию в муниципалитете.

Конарев – человек Сумина

Им бы, в принципе, вполне мог бы стать, ни кто иной, как старый наш знакомый - экс мэр Копейска Михаил Конарев. Уже поруководивший шахтерской столицей Южного Урала с 1998 года по 2011 год. Или, кто-либо из приближенныхего мэрского окружения…

Михаил Конарев

А Владимир Емельянов, именно при нем, в 2002 году стал заместителем главы администрации города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. И с тех пор Владимир Емельянов и Михаил Конарев шагают по жизни рука об руку. Именно их протеже Николай Сединкин вошел в историю Копейска, как человек получивший в аренду самое ценное в системе жилищно-коммунального хозяйства – всю систему водоснабжения и канализации. Давайте вспомним всего лишь некоторые события из их совместной биографии…

Владимир Емельянов

Созданный на угольных копях в 1907 году, этот город спутник Челябинска, естественно получил название Копейск, и его развитие в ХХ веке в большей степени определяла угольная промышленность. И бывший мэр Копейска Михаил Конарев, при встречах с корреспондентами охотно рассказывал им о радостном будущем Копейска: «Как и большинство копейчан, я кровно заинтересован в том, чтобы предприятия угольной отрасли сохранили себя и в XXI веке…».

Однако, несмотря на это, уже в 2002 – еще вполне «благополучном» году, начались шумные заседания арбитражного суда по делу о банкротстве "Челябинскугля". И копейские власти даже не скрывали особо, что банкротство "Челябинскугля" непременно повлечет за собой сокращение объемов производства и рабочих мест…. В те «далекие» времена Копейск буквально сотрясался от всевозможных тревожных слухов и домыслов, о дальнейшей судьбе угледобывающих предприятий и их работников. Да и отношения между угольщиками и городскими властями надо признать складывались тогда совсем не гладко. На июнь 2002 года задолженность "Челябинскугля" в местный бюджет Копейска составляла 24,5 миллиона рублей, тогда как долг города перед угольщиками за потребленные тепло- и электроэнергию - около 14 миллионов. Именно тогда, что называется, в карательных целях угольщики на сутки впервые отключили подстанции "Копейских электрических сетей" от энергоснабжения. Обстановка в Копейске в то время была острейшая.

Но это не помешало, все тем, же летом 2002 года, мэру дотационного Копейска Михаилу Конареву своим распоряжением № 720 организовать за счет прибыли предприятий командировку для повышения квалификации Владимиру Емельянову, и руководителям целого ряда копейских муниципальных фирм на семинар-практикум «Оптимизация финансово-экономического состояния предприятий. Бухгалтерский учет и отчетность муниципальных предприятий налогообложения». Причем, как утверждают люди знающие, многие директора, сразу же, предусмотрительно вылетели в Москву, на учебу по линии общества «Знание», в компании своих милых жен и подруг. И там, в столице, быстренько скомкав заведомо скучный семинар, комфортабельным автобусом с просторным клозетом, рванули в разгар курортного сезона в Испанию, а оттуда, на южное побережье Франции, с заездом в Андорру и Монако…

Директора, бедствовавших в то время от недофинансирования копейских муниципальных предприятий (тепловых сетей, теплосервиса, пассажирского автопредприятия, копейских электросетей, жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунального управления № 2), командированные своими предприятиями и добрым мэром Конаревым за новыми знаниями в Москву, по слухам, очень неплохо отдохнули в рамках обучающего семинара общества «Знание» в увеселительных заведениях Ниццы, Андорры и Монако.

А вскоре, хорошо отдохнувший в этом круизе заместитель главы администрации Копейска по коммунальному хозяйству Владимир Емельянов даже пошел на повышение, и возглавил собрание депутатов Копейского городского округа.

Примерно тогда же по решению губернатора Петра Сумина Михаил Конарев был удостоен высшей награды Челябинской области знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» - за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии города Копейска.

Копейск – город контрастов

Не отставали от Михаила Петровича в обустройстве своей жизни, и близкие ему народные избранники, которые 26 мая 2010 года единогласно приняло постановление № 59. Копейские депутаты, ссылаясь на решения Законодательного собрания Челябинской области, приняли решение об увеличении пенсии муниципальным служащим в размере 65%, 100% и 135% в зависимости от стажа, и от оклада месячного денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы. А денежное содержание гражданского служащего состоит, не только из должностного оклада, но и существенных доплат за классный чин, ежемесячных надбавок за выслугу лет, за особые условия труда, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за ежемесячные денежные поощрения. А также регулярных доплат за выполнение особо важных и сложных заданий, доплат к отпуску и так называемой обязательной материальной помощи. С тех пор в городе Копейске официально сосуществуют общее нищенское пенсионное законодательство для основной массы населения, и особые пенсионные постановления для высших чиновников.



А к тому времени в копейских бараках практически не осталось мужчин. Только женщины, дети и старики. Мужчины оказалось просто не выдерживали этого кошмара, и при любой возможности съезжали. Оставляли в бараках своих жен, детей, и престарелых родителей. В Копейске в те годы полностью отсутствовал рынок доступного жилья. А большинство работоспособных копейчан, в то время были к тому же лишены экономической самостоятельности. В Копейске по явно заниженным официальным данным насчитывалось 2358 ветхо-аврийных домов. В трущобах фактически ютилось 14 711 человек.

Копейские бараки – лукаво именуемые чиновниками Конарева и Емельянова ветхим и аварийным жилым фондом, по существу жильем то никогда и не были. Засыпные копейские времянки из камышита, если кто не знает, - это когда рубленый камыш засыпали для теплоизоляции между хлипких конструкций из тонких дощечек. Времянки саманные в Копейске делали из глины с примесью навоза и соломы. Строились такие времянки в самом начале прошлого века, примерно года с 1910, почти без фундамента или на деревянных стульчиках вместо фундамента. Без гидроизоляции из плохо обработанных досок. Вместо нескольких лет, срока на который людей временно заселяли во временные бараки, эксплуатация этих карточных домиков давно превысила их двойной предельный временной ресурс. Доски, разъеденные грибком, давно превратились в труху. Из-за деформации почвы на горных отводах практически все бараки-времянки стали смертельно опасны. Стены проседают, пол и потолки вспучены. Пожилые женщины буквально карабкались по горбатому полу в своих убогих кухнях. Под окнами, на расстоянии не более метра от стен барака зловонные выгребные ямы. Чтобы не замерзнуть зимой топили печи, угорая при этом от угарного газа. В шахтерский Копейск по слухам начали, откуда-то завозить низкокачественный бурый уголь. С высоким содержанием серы. В бараках выросло, состарилось и вымирало целое поколение копейчан.

Узнав из «Копейского рабочего» о программе «Переселения жителей Копейска из ветхого и аварийного жилья на 2004-2010 годы, жители бараков закидали главу администрации Копейска Михаила Конорева коллективными письмами. По Копейску расползались упорные слухи, что бараков как бы по документам администрации уже не существует, что их жителей давно для видимости благополучия сняли с учета. Что власти запутались во лжи. Что деньги, выделяемые на строительство массового жилья, наверняка растратят на возведение элитных домов для избранных. Люди боялись приближающейся холодной зимы, их времянки с каждым годом промерзали все сильнее.  Жители Копейских бараков, определяли дома ли их соседи, из других подъездов, по таким точным признакам как внезапное прекращение подачи воды из водопроводных кранов. Перестукивались друг с другом осторожно из-за крайней ветхости водопроводных труб. Письмо жителей дома 5 по улице Павлова направленное еще 28 апреля 2004 года мэру Копейска вполне можно было пересылать в ООН в комиссию по спасению жертв гуманитарных катастроф. «Уважаемый Михаил Петрович. Наш дом построен в 1927 году. Строение засыпное. За это время он пришел в состояние непригодное для жилья. Капитальный ремонт производился в 1959 году. Текущий ремонт не производился в течении последних 40 лет. По всему первому этажу дома пол в квартирах вздулся. Сам дом дает сильную усадку, и двери в жилых помещениях не закрываются. В туалетах пол провалился в выгребные ямы. Дети и пожилые люди постоянно болеют. Электропроводка старая, древняя…».

Но на каждое обращение в ЖЭК об утеплении стен барака от чиновников копейской администрации приходил стандартный ответ: «Ремонт нецелесообразен, так как вы первоочередные под снос жилья».



Обезвоживание Копейска

А вскоре глава копейского муниципалитета Михаил Конарев был вынужден официально признаться, что в копейских поселениях Калачево, Синеглазово, Козырево и Заозерный питьевую воду населению выдают по талонам, и что развозка в эти населенные пункты «качественной» питьевой воды в автоцистернах очень помогает людям, у которых, оказывается, высохли колодцы. А в других копейских поселках: Потанино, Горняк и Вахрушево тоже уже не первый год воду подают только по определенным часам, из-за отсутствия технических возможностей…

    Именно при Конареве, Копейск стал первым и единственным городом в области, где водоснабжением и водоотведением всего жилфонда стало заниматься не муниципальное предприятие, а частная структура – ЗАО «УК «Горводоканал» и учрежденные ею многочисленные аффилированные предприятия водосбытчики. За смешные денежные суммы они арендовали имущество у муниципалитета. А руководил доходным предприятием бывший директор МУПа, ставшего ЗАО, депутат городского собрания Николай Сединкин. Надо ли говорить, что копейские народные избранники тут же - 25 марта 2009 года приняли постановление «О порядке установления цен и тарифов на товары и услуги муниципальных учреждений», которым обязали своего главу утвердить тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2010 год. И ответственным за исполнение снова назначили все того же Николая Сединкина.
Обстановка в Копейске заметно накалялась. «Нам нужны не частные, а честные тарифы!» – заявляли возмущенные жители. Инициативная группа собрала более тысячи подписей горожан под обращением в прокуратуру, к губернатору и президенту.

Бесславный конец

А тут еще, опытку оценить работу мэров крупнейших российских городов с помощью школьных отметок, предприняли политологи фонда «Петербургская политика» (совместно с коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг»). Степень политического влияния градоначальников ими оценивалась по пятибалльной шкале.

И выяснилось тогда, что среди глав городов Челябинской области – два ударника, четыре троечника, один двоечник, а один получил единицу. И Челябинская область отличилась на всю страну благодаря мэру Копейска Михаилу Конареву, который единственный из всего рейтинга ухитрился получить кол. Его шаткое положение было официально обусловлено «скорыми выборами в городе, длительным сроком пребывания на посту, конфликтами вокруг возможного объединения с Челябинском и проблемой с обманутыми дольщиками».  И вскоре Михаил Петрович подал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности…..

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