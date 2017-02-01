Ставки на отставку: британцы ставят на то, что Трамп покинет президентский пост

Ставки на отставку (извините за невольный каламбур) Дональда Трампа принимаются в соотношении четыре к одному, то есть на каждый вложенный фунт (75,6 рубля) вкладчик получит четыре фунта прибыли.

Ставка 4 к одному считается очень высокой: британцы полагают, что Трамп не продержится на президентском посту даже года, сообщает ТАСС. Показательно, что ставки на отставку принимает один из крупнейших и авторитетных брокеров – Ladbrokes.

К настоящему времени желающих заработать на преждевременной отставке Трампа исчисляются сотнями, и это тоже очень высокая степень активности.

В то же время, ставки на то, что 45-й президент США будет править два срока, принимаются в соотношении 4/1 (британцы любят длительные вложения), но еще охотнее британцы ставят на отмену визита Трампа в Лондон из-за разногласий с принцем Чарльзом: 5/2.