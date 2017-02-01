Германские СМИ: Киев сознательно обостряет ситуацию в Донбассе

На обострение обстановки в Донбассе украинская сторона может идти сознательно, об этом пишут 1 февраля немецкие газеты. При этом журналисты пользуются информацией от источников в Кабмине Германии.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что Совбез ООН осудил применение оружия в зоне противостояния ВСУ и ополченцев Донбасса, но при этом согласился с тем, что Украина должна отстаивать свою территориальную целостность, пишет «РГ».

Германские журналисты, ссылаясь на свои источники в правительстве страны, пишут о том, что Петру Порошенко обострение противостояния на Востоке Украины выгодно, и он делает все, чтобы антироссийские санкции продлились как можно дольше.

Между тем в пользу такой позиции говорят данные наблюдателей ОБСЕ, которые признают, что украинские военные при «корректировке» границ стараются только в свою пользу.

По мнению журналистов, расчет Порошенко прост: чем дольше будет длиться конфликт в Донбассе, тем дольше США будут поддерживать антироссийские санкции.