Японский премьер заявил, что хочет посетить Россию как можно скорее

Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил, что хочет как можно скорее посетить Россию.

Данное заявление политик сделал во время дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента Японии. Абэ подчеркнул, что хочет попасть в Россию как можно раньше в этом году, передает ТАСС. Японский премьер-министр коснулся темы совместной с РФ хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов и отметил, что японцы и русские впервые вместе будут совершать ряд важных экономических действий сразу на четырех островах.

Синдзо Абэ выразил уверенность, что две страны смогут укрепить доверие и понимание, а это в будущем приведет к заключению мирного договора.