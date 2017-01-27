Тереза Мэй призвала сохранить антироссийские санкции до выполнения Минских соглашений

Поговорив с президентом США Трампом, глава Британского кабмина Тереза Мэй сделала заявление, что антироссийские санкции следует сохранить до полного выполнения Россией Минских договоренностей.

Переговоры Мэй и Трампа прошли 27 января, и по их итогам премьер-министр Великобритании сделала заявление, которого ждала пресса больше всего. Мэй свою позицию не поменяла: антироссийские санкции она считает мерой необходимой и снимать их не считает нужным, пока Россия не выполнит Минские договоренности, сообщает ТАСС.

Что касается Трампа, то если до переговоров с английской стороной в его окружении говорили о возможной отмене санкций («АН-онлайн» об этом сообщали), то после беседы с Мэй Трамп заявил, что об отмене санкций в отношении РФ говорить пока рано.