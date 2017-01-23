22 января, в Москве прошел XVI съезд «Единой России», по итогам которого был, в частности, определен новый состав Генерального Совета партии. От Среднего Урала туда вошли: мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, секретарь первичного отделения из Горноуральского района Ольга Кудряшова и депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, однако лидер свердловского отделения партии, Виктор Шептий, был из состава руководящего органа исключен.

По одной из версий, причиной этого решения стала жесткая ротация (из 170 человек сменилось более сотни). По другой - в состав Генсовета вошли лишь лидеры тех региональных отделений, которые смогли показать хорошие результаты на прошедшей выборной кампании в Госдуму. Сам Шептий назвал данный подход объективным.