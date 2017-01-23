Сирийской оппозиции не нужны посредники для переговоров с Асадом

Представители сирийской оппозиции в настоящее время готовы к переговорам с Дамаском без участия посредников. Об этом противники президента Сирии Башара Асада заявили на встрече в Астане.

Переговоры в столице Казахстана, посвященные сирийскому урегулированию, начались утром в понедельник. В официальном мероприятии, помимо членов правительства Асада и оппозиции, принимают участие представители России, Турции, Ирана, ООН, США и Казахстана.

Встреча проходит по инициативе Москвы, Анкары и Тегерана. По мнению сенатора Джона Маккейна тот факт, что в списке организаторов переговоров отсутствуют Соединенные Штаты, свидетельствует о том, что они утратили роль ведущего игрока на Ближнем Востоке.

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