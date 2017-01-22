Миссия ОБСЕ: украинские военные строят в Донбассе новые объекты

Недалеко от Донецкой фильтровальной станции (ДФС) наблюдатели ОБСЕ зафиксировали строительство новых военных объектов украинской стороной. Международные наблюдатели требуют немедленно остановить строительство.

Строительство новых военных объектов в Донбассе наблюдатели ОБСЕ видели своими глазами, посетив 22 января район ДФС.

Члены международной миссии по урегулированию вооруженного конфликта на Украине требуют прекратить возведение военных объектов и приложить усилия к разведению сил в Донбассе и прекращению огня.

Ранее о перемещении позиций ВСУ в зону ДФС (стратегический объект), которая запрещена Минскими договоренностями, сообщал штаб ДНР.