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Президент Сербии сядет за стол переговоров с косовскими албанцами

22 января 2017, 19:53 [ «АН-онлайн» ]

Президент Сербии сядет за стол переговоров с косовскими албанцами
pixabay.com

Впервые в истории переговоры косовских албанцев с Сербией пройдут на таком высоком уровне: сербскую сторону представит глава республики Сербия Томислав Николич и ее премьер-министр Александр Вучич.

Известно, что переговоры пройдут 24 января в Белграде, сообщает «Росбалт».

В Сербии считают, что только на таком уровне есть способ мирно договориться о недопустимости возникновения в Косово различных угроз и провокаций.

Ранее СМИ сообщали о том, что необходимость переговоров Сербии и Косово на высшем уровне подчеркнула глава МИД Евросоюза Федерика Могерини.

Напомним, конфликт между Сербией и косовскими албанцами возник 14 января: косовские албанцы не пропустили пассажирский поезд из Белграда.

 

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