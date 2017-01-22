Президент Сербии сядет за стол переговоров с косовскими албанцами

Впервые в истории переговоры косовских албанцев с Сербией пройдут на таком высоком уровне: сербскую сторону представит глава республики Сербия Томислав Николич и ее премьер-министр Александр Вучич.

Известно, что переговоры пройдут 24 января в Белграде, сообщает «Росбалт».

В Сербии считают, что только на таком уровне есть способ мирно договориться о недопустимости возникновения в Косово различных угроз и провокаций.

Ранее СМИ сообщали о том, что необходимость переговоров Сербии и Косово на высшем уровне подчеркнула глава МИД Евросоюза Федерика Могерини.

Напомним, конфликт между Сербией и косовскими албанцами возник 14 января: косовские албанцы не пропустили пассажирский поезд из Белграда.