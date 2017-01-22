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В Хургаде открылось российское консульство

22 января 2017, 19:09 [ «АН-онлайн» ]

В Хургаде открылось российское консульство
pixabay.com

В египетском курортном центре Хургада 22 января начало работу российское дипломатическое представительство. Послом в консульство назначен дипломат Джамшед Болтаев. Дипмиссия работает в тестовом режиме.

Когда в новом консульстве установят все компьютерное оборудование, оно заработает в штатном режиме. А пока российское диппредставительство работает в тестовом режиме, сообщает «Росбалт».

В церемонии открытия консульства приняли участие российский посол в Египте Сергей Кирпиченко, глава провинции Красное море, чиновники министерства пот туризму и предприниматели.

Дипломат Сергей Кирпиченко отметил, что открытие нового консульства выводит отношения Египта и России на новый уровень. Известно, что в Хургаде проживает порядка 20 тысяч россиян.  

В конце февраля консульство начнет выдавать гражданам визы и паспорта. 

 

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