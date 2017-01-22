Медведев переизбран на пост лидера «Единой России»
22 января 2017, 17:37 [ «АН-онлайн» ]
Сегодня в Москве проходит съезд «Единой России». Премьер-министр Дмитрий Медведев, действующий председатель партии, вновь переизбран на свой партийный пост. Также объявлен новый состав Высшего совета партии.
Пост председателя высшего совета ЕР вновь займет Борис Грызлов. Он стал инициатором переизбрания Медведева.
Из новых членов в состав высшего совета вошли: спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Россетей» Олег Бударгин и ряд губернаторов.
Высший совет также пополнили глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Крыма Сергей Аксенов. Свои позиции в составе совета сохранили экс-спикер, нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и др.
Впервые в генсовет партии вошел министр. Это глава строительства и ЖКХ Михаил Мень. Возглавляемое им министерство должно стать основным оператором проектов «Единой России».
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