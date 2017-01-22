Медведев советует не надеяться на отмену санкций против РФ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил сегодня, что гражданам страны следует расстаться с иллюзиями насчет того, что Запад в скором времени отменит ряд санкций, введенных против Москвы.

Как отметил Медведев, рассчитывать на то, что приход к власти каких-либо новых иностранных лидеров изменит ситуацию с санкциями, не стоит. Данное заявление премьер-министр РФ сделал в ходе своего выступления на съезде партии "Единая Россия".

Дмитрий Медведев также дал ценный совет аграриям - надо использовать крайне удачную экономическую ситуацию, которая возникла в РФ в результате введения санкций. Политик добавил, что правительство поддержит их, поскольку страна в любых условиях будет кормить себя сама.