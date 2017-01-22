Тереза Мэй будет делать замечания Дональду Трампу

Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что не намерена терпеть неприемлемые реплики со стороны президента США Дональда Трампа.

Политик подчеркнула, что готова сделать ему замечание, поскольку целый ряд высказываний американского лидера в отношении женщин является чудовищным. Как передает агентство Reuters, Тереза Мэй не станет стесняться, если ей придется сказать Дональду Трампу все, что она думает о его позиции.

Премьер-министр Великобритании добавила, что в ходе переговоров с президентом США планирует обсудить вопросы, связанные с НАТО, а также поговорить о борьбе с терроризмом.