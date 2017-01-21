Украинский посол анонсировал скорую встречу Порошенко и Трампа

Украинский лидер Петр Порошенко может встретиться с новым президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом уже во второй половине февраля.

Как рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, на это время намечен официальный визит Порошенко в страну. Политик намерен обсудить с американской стороной вопросы, связанные с председательством Украины в Совете Безопасности ООН. Чалый не исключил, что во время своего пребывания в Штатах Порошенко проведет переговоры с Трампом. По словам посла, данный вариант сейчас прорабатывается украинскими дипломатами.

В преддверии инаугурации нового американского президента Петр Порошенко сделал сразу несколько заявлений, касающихся Дональда Трампа. Так, 16 января он выразил готовность к плодотворному сотрудничеству с администрацией Трампа. Через три дня глава Украины заявил о том, что рассчитывает на поддержку своей страны Вашингтоном после прихода к власти 45-го президента США.