Владимир Путин готовится ко встрече с Дональдом Трампом

Подготовка к встрече лидеров США и России займет не несколько недель, а несколько месяцев. Об этом заявил 21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Трамп вступил в должность 20 января.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о процедуре вступления в должность 45-го президента Америки Дональда Трампа. Трамп еще во время предвыборной гонки за место президента говорил, что готов сотрудничать с Россией, а Путина называл «парнем, с которым можно вести дела».

Сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что подготовка к самым ожидаемым переговорам Путина и Трампа началась, но займет она не несколько недель, как предполагали СМИ, а несколько месяцев.

Ранее «АН-онлайн» писали про то, что Трамп уже начал выполнять свои предвыборные обещания.