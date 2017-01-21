Турецкий парламент проголосовал за расширение полномочий президента

Скандальный пакет законов, которые расширяют права президента Турции, приняты парламентом республики. Если поправки будут одобрены на референдуме, в Турции поменяется форма государственного правления.

Изменения в Конституцию страны, ранее вызывавшие скандалы, теперь приняты большинством народных избранников, сообщает «Росбалт».

Премьер Турции Бинали Йылдырым поблагодарил народных избранников за их работу. Теперь законопроект должен подписать президент Турции Тайип Эрдоган, а после его еще должен одобрить турецкий народ на референдуме.

Известно, что всенародный референдум пройдет спустя 60 дней после официальной публикации обсуждаемых поправок.

Турецкая Республика образована в 1923 году как парламентская, а новые поправки в Конституцию сделают форму правления президентской, - глава страны получит более широкие полномочия.