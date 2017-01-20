В Кремле назвали традиционной забавой прогнозы политологов о смене правительства

В Кремле назвали "традиционной забавой" прогнозы политологов о возможной смене правительства. И действительно, такие предположения возникают регулярно. За последние два месяца можно назвать два таких случая.

Слухи об отставке кабмина появились сразу после ареста в ноябре экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Декабрьское послание президента Федеральному собранию породило предположение об обновлении правительства в связи с грядущим изменением экономического курса.

"Вы знаете, это традиционная наша забава - предсказывать смену правительства в ближайший понедельник, в ближайший месяц или в ближайшее полугодие. Я не склонен к тому, чтобы предаваться этой забаве", - ответил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной отставке кабинета министров, о которой стали писать СМИ.





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