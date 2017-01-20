В пятницу, 20 января, пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ошибочно предполагать, что избранный 45-й президент США Дональд Трамп является "нашим человеком".

Как уточнил Песков, миллиардер и политик Дональд Трамп - это не наш человек, а американский. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Трамп в первую очередь - президент Соединенных Штатов Америки, передает сегодня ТАСС.

В интервью "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым Дмитрий Песков заявил, что западные аналитики и некоторые российские политологи ошибаются, думая, что Дональд Трамп "наш человек", однако не сообщил, какое мнение по отношению к будущему американскому лидеру имеет Кремль.