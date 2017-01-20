Перекрыть газ Украине потребовали в Госдуме

Россия должна прекратить поставки газа Украине. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

В интервью ФАН парламентарий заявил, что украинские власти не хотят возвращать России долги и будут использовать все доступные для них средства, чтобы этого избежать. Поэтому, считает Милонов, Москва должна действовать жестко: перекрыть Украине газ и начать процесс изъятия украинского имущества на территории РФ.

Как сообщили ранее в пятницу «АН-онлайн», в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску России к Украине. РФ требует от соседнего государства возвращения 3 млрд долларов, выданных ему в качестве кредита в 2013 году.

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