Россию в самое ближайшее время намерен посетить премьер-министр Японии

В самом скором времени премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен посетить Российскую Федерацию.

Целью визита японского политика в Россию является продвижение вопроса мирного договора между странами. Согласно информации ТАСС, свою поездку Синдзо Абэ проанонсировал во время выступления с программной речью в парламенте по случаю старта пленарной сессии.

Как отметил премьер-министр Японии, решение территориальной проблемы, которая не двигается с места уже более семи десятков лет, не будет легким. Абэ добавил, что улучшение российско-японских отношений также имеет крайне большое значение с точки зрения безопасности в Северо-Восточной Азии.