Россию ежедневно атакуют американские и британские хакеры – Кремль

Россия каждый день подвергается тысячам хакерских атак со стороны Запада. Таковы данные пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Как рассказал Песков BBC, против России действуют компьютерные взломщики из США, Германии и Великобритании. Нередко атаки, по информации спикера Кремля, организовывают иностранные спецслужбы. При этом Дмитрий Песков уверен, что политическое руководство перечисленных стран о данных действиях ничего не знает.

Напомним, в проведении хакерских атак, повлиявших на ход президентских выборов, ранее Москву обвинили Соединенные Штаты. В разговоре с британскими журналистами Песков в очередной раз опроверг американские обвинения, заявив, что органы государственной власти РФ к этим преступлениям, если они были, непричастны.

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