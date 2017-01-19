Литва допросит Горбачева по делу о вильнюсских событиях

Михаил Горбачев расскажет литовскому суду, что ему известно о трагических событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Первому президенту СССР пришла соответствующая повестка.

По информации окружного суда Вильнюса, экс-политик получил повестку еще в конце прошлого года. Ехать в Литву Михаилу Горбачеву необязательно – он может пообщаться со слугами Фемиды в режиме видеоконференции.

В январе 1991 года в Литве проходили несанкционированные акции сторонников выхода республики из состава Советского Союза. В ответ на это руководством СССР, во главе которого тогда стоял Горбачев, в Вильнюс были направлены войска. В последовавших затем столкновениях погибли 14 человек.

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