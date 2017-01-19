Песков отвергает обвинения Байдена в адрес России

В Кремле откликнулись на высказывание без суток бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, будто Россия строит отношения с маленькими государствами с позиций силы, агрессивно навязывая свои интересы.

По его словам, в качестве оружия Россия использует запугивание прекращением поставок газа в середине зимы и поднятие цен на энергоносители в качестве оружия. Правда, конкретных примеров не привел, что и не удивительно в связи с неоднозначной внешнеэкономической политикой той же пестуемой им киевской власти. Кроме того, исторические примеры отрицают взаимосвязь размеров государств с их внешней агрессивностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возразил, что никакого запугивания никогда не было, и в Москве искренне не понимают, когда соседние государства поддаются навязываемой извне русофобской истерике в ответ на надежные добрососедские отношения, выстраиваемые Россией.

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