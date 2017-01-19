Президент Украины обвинил Россию в кибервойне против всего мира

Российская Федерация развязала кибервойну против всего мира. Такое мнение высказал Петр Порошенко.

В интервью Reuters украинский лидер сказал, что ему известно о доказательствах причастности России к масштабным хакерским атакам. Порошенко призвал все государства сплотиться и дать отпор киберагрессору в лице Москвы.

Международный скандал вокруг «российских хакеров» продолжается уже несколько месяцев. Представители руководства США утверждают, что компьютерные взломщики, за спиной которых стояла Россия, вмешались в ход президентских выборов. Схожие обвинения России предъявляют и на Украине. В конце прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о том, что российские хакеры пытались сорвать социальные выплаты.

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