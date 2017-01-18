Захарова рассказала о недавней попытке вербовки российских дипломатов

Пресс-секретарь российского МИД Татьяна Захарова заявила, что попытки вербовки дипломатов из России американскими спецслужбами - явление отнюдь не редкое.

Накануне во время пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в апреле минувшего года была предпринята попытка завербовать советника-посланника России. Кроме того, в качестве “вербовочного предложения” другому российскому дипломату высшего звена в автомобиль было подложено десять тысяч долларов.

Как заявила Захарова в эфире телеканала “Россия 1”, случаи, о которых рассказал Лавров - только верхушка айсберга. На самом деле такое происходит постоянно. Последний инцидент с попыткой вербовки произошел всего четыре дня назад.

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