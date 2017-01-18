Команда Трампа разрабатывает план дальнейших санкций в отношении России

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли сделала в среду, 18 января, важное заявление.

Оказалось, что администрация нового президента США составит план политики в отношении РФ сразу после того, как избранный глава страны Дональд Трамп вступит в Должность. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Хейли в рамках слушаний в сенате, Совет национальной безопасности президент выработают план, в котором будет проанализировано, чего следует ждать от России, а также, какие нарушения приведут к дополнительным санкциям.

Подобным образом женщина ответила на вопрос о том, поддерживает ли она введение дополнительных ограничений против РФ.