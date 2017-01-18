На Украине подсчитывают убыль граждан, ставших российскими

Сославшись на российский МИД, зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко опубликовала якобы точные цифры граждан Украины, получивших статус беженца и российское гражданство с2014 по 2016 год.

Это 170 тысяч человек, из которых в 2014-м переехали 24141, в 2015 – 67400, а за 9 месяцев 2016 – 75497 украинцев, теперь уже бывших. На своей странице в Facebook Геращенко прокомментировала эти цифры утверждением, будто бы львиную долю в названной цифре составляют крымчане, которых чуть ли не силой заставляют менять прежние паспорта на российские.

Куда «пропали» ещё около 2 млн жителей Крыма, обитавших там до марта 2014 года или что стало с их гражданством, депутат не стала пояснять. Но заявила, что собирается требовать от МИД РФ уточнений, где живут названные новые граждане России и сколько среди них пенсионеров, которым требуются законные выплаты. О том, что правительство Украины давно отказалось выплачивать пенсии якобы своим согражданам на неподконтрольных территориях, Геращенко тоже умолчала.

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