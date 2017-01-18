МИД РФ не исключает участия американцев в конференции по Сирии
18 января 2017, 16:04 [ «АН-онлайн» ]
Глава российского МИД Серегй Лавров заявил, что форма приглашений на встречу представителей государств в Астане по урегулированию сирийского конфликта не исключает участия делегации США вопреки протесту Ирана.
Как известно, на днях в американском издании The Washington Post прошла информация, будто российский посол пригласил представителей команды Дональда Трампа (но не Обамы!) на предстоящую встречу в Астане 23 января. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, а глава МИД Ирана заявил, что его страна не приглашала американцев и против их присутствия. Его заявление Сергей Лавров и прокомментировал сегодня сообщением, что окончательный состав участников встречи пока не известен, но форма приглашений «позволяет обеспечить участие всех, кто упоминался в публичных высказываниях, включая представителей США».
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