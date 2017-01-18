Игорь Додон пояснил, зачем ездил в Москву

Новый президент Молдавии Игорь Додон сегодня приоткрыл завесу тайны переговоров с российским президентом. Правда, методом от противного, ответив СМИ, что не даже собирался просить финансовой помощи от России.

«Дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать», — вкратце пояснил он свою мысль, назвав молдаван народом, способным обеспечить себя самостоятельно. Более того, Додон уверен в необходимости отменить соглашение о евроассоциации, как мешающее самостоятельному развитию страны.

На встрече с Путиным были достигнуты договоренности в различных сферах, в том числе о посредничестве Москвы в урегулировании конфликта Молдавии с Приднестровьем.