Крым после выхода из состава Украины преобразился – представитель ДНР

Крым после вхождения в состав России изменился в лучшую сторону. Такое мнение высказал Денис Пушилин, занимающий должность председателя Народного совета Донецкой народной республики.

Как рассказал Пушилин «Ленте.ру», полуостров стал «совсем другим» по сравнению с тем периодом, когда он был украинским. Позитивные изменения, по словам политика, заметны невооруженным глазом.

Пушилин прибыл в российский регион вместе с главой ДНР Александром Захарченко. В Крыму в эти дни проходят мероприятия, посвященные очередной годовщине Переяславской рады, послужившей началом воссоединения территорий, являющихся частью современной Украины, с Русским царством.

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