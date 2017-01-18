Избран новый глава Европарламента

Названо имя нового главы Европейского парламента, который займётся делами Евросоюза вместо ушедшего Мартина Шульца. Это итальянец, экс-комиссар ЕП по вопросам промышленности и предпринимательства Антонио Таяни.

Его избрание подтвердил сам Шульц, который решил включиться во внутриполитическую борьбу в Германии во главе избирательного списка Социал-Демократической партии. За депутата Таяни проголосовали более 350 коллег, за его ближайшего конкурента, тоже итальянца Джанни Питтелу – только 282.

Таяни известен тем, что в должности еврокомиссара по транспорту до 2010 года уделял внимание вредным выхлопным газам автотранспорта, лоббировал ужесточение нормативов и производство машин с заявленными экологическими характеристиками, улучшенными в десятки раз.

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