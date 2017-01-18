Глава Пентагона заявил о сокращении возможностей военного сотрудничества с РФ

Министр обороны США Эштон Картер считает, что возможности военного сотрудничества Москвы и Вашингтона со временем сокращаются.

По словам Картера, данный процесс продолжается уже десять лет. Глава Пентагона констатировал, что это «факт нашей нынешней жизни». В числе вопросов, по которым стороны могут продолжить сотрудничество в будущем, министр указал ядерное разоружение КНДР. Россия солидарна с США в том, что ядерный клуб не должен расширяться, полагает Эштон Картер.

Картер уходит с поста главы Пентагона в пятницу. Его преемником на посту станет Джеймс Мэттис. В отличие от Эштона Картера, Мэттис является профессиональным военным.

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