Маккейн признал ведущую роль России на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты в настоящее время утратили роль ведущего игрока на Ближнем Востоке. Место США заняла Россия, признал американский сенатор Джон Маккейн в эфире телеканала MSNBC.

Маккейн указал на то, что президент РФ Владимир Путин сумел добиться для возглавляемой им страны места ведущего игрока в ближневосточном регионе, несмотря на экономические проблемы. Представителям американской власти в нынешних условиях, по словам сенатора, остается довольствоваться участием в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане.

Встреча в столице Казахстана пройдет 23 января по инициативе России, Турции и Ирана. Накануне стало известно, что МИД РФ пригласил американскую сторону принять участие в переговорах.

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