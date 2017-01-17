Тереза Мэй рассказала британцам, есть ли жизнь после Brexit

Премьер-министр Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй сообщила о том, как будут строиться отношения Англии и Евросоюза после того как состоится выход Британии из него.

Brexit уже близок. Тереза Мэй сказала, что вскоре соглашение о выходе страны из ЕС рассмотрят обе палаты английского парламента, сообщает «Росбалт».

Мэй в ходе своей речи сообщила, что после Brexit Лондон возьмет под свой контроль потоки мигрантов из Европы и сделает это так, что это принесет пользу экономике.

Все обязательства перед европейскими партнерами Лондон будет выполнять, как и прежде, поскольку выход из ЕС не означает отказ от европейских ценностей. Главное, что хотела бы сделать Мэй после покидания ЕС, это убрать по максимуму все препоны торговле. Мэй вместе с тем заверила, что Англия будет поддерживать антироссийские санкции.

Речь Терезы Мэй уже имела экономический успех: английская валюта, упавшая за время обсуждения Brexit ниже минимума 32-летней давности, стала крепнуть.