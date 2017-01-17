Песков рассказал, как Путин попрощался с Обамой

С 44-м президентом США Бараком Обамой президент России дальнейших контактов не планирует, лидеры попрощались окончательно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что главы двух держав встречались лично последний раз в Перу на саммите АТЭС, и тогда же попрощались, поблагодарив друг друга за совместную работу. Это было в ноябре минувшего года и с той поры Владимир Путин, по словам Пескова, новых контактов с Обамой не планирует.

При этом Дмитрий Песков высказался, как всегда, осторожно, говоря о планах Путина: «Контактов с Обамой Путин пока не планирует».