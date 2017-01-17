США регламентируют пребывание своих солдат в Литве

Первый договор о сотрудничестве и партнёрстве между Литвой и США в сфере обороны и безопасности подписан сегодня в Вильнюсе. Аналогичные договоры американцы подписали более чем со ста странами мира.

Договор регламентирует и уточняет взаимные права и обязательства сторон, а также дополнит существующие в рамках Северо-атлантического альянса. В частности, упрощается обновление состава и пребывание контингента вооруженных сил США в Литве, порядок совместных учений, а также реализация прочих проектов. После подписания договор должен быть ратифицирован парламентом страны – Сеймом. Такое двустороннее соглашение с США Литва подписала впервые.

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