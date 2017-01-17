Порошенко хочет вернуть Крым с помощью ... китайцев

Пресечь «российскую агрессию» и вернуть Крым и Донбасс, - в этом Петр Порошенко попросил посодействовать главу Китая Си Цзиньпина. Беседа двух лидеров прошла в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Пресс-служба украинского президента сообщает, что Порошенко надеется на влияние Китая в решении вопроса мирного урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает «Лента.ру».

В то же время российская сторона многократно заявляла, что статус Крыма вопросов вызывать не может и любые дискуссии на сей счет закрыты.