Предвыборная гонка за кресло президента Франции еще не разгорелась, а некоторые политики готовы и здесь увидеть влияние России. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, например, уже «видит».

Яценюк «видит» немало. По его словам, кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен явно «направляется Москвой». Только так, по мнению Яценюка, можно объяснить ее высказывания о присоединении Крыма, сообщает «Росбалт».

Напомним, ранее «АН-онлайн» сообщали о мнении Марин Ле Пен на счет присоединения Крыма: она не видит в этом присоединении ничего противозаконного. Вот это и не нравится Украине. Яценюк договорился до того, что пугает Европу тем кошмаром, который был после Второй Мировой войны, - экс-премьер считает, что именно в такой кошмар и скатится Европа, если признает Крым российским.

В словах Марин Ле Пен украинская сторона видит угрозу европейской стабильности. В то же время Яценюк не желает замечать очевидных вещей: Крым к России присоединился после всенародного референдума в 2014 году.