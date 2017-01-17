Американские дипломаты в России переодеваются в женщин

Накладные брови и парики американских шпионов, работавших в Москве под видом дипломатов посольства, давно не удивляют российский МИД, сообщил сегодня СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.

В частности, он напомнил случай прошлого лета, когда переодетый сотрудник американского посольства в гриме и парике пытался пройти мимо поста охраны, не предъявив удостоверение, что привело к конфликту с побоями.

Зафиксирован и другой случай переодевания псевдодипломата из США в женщину. Российским спецслужбам известны попытки вербовки российских сотрудников американскими атташе. А некоторые были замечены и на митингах оппозиции. Как пояснил Лавров, подобные эпизоды становятся достоянием гласности только когда американцы сами пытаются раздуть скандал о якобы гонениях на своих представителей в России: приходится отвечать.