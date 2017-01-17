Москву в скором времени посетит глава МИД Казахстана

В ближайшее время Москву намерен посетить министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Сам дипломат во вторник, 17 января, заявил, что его грядущий визит в Москву можно назвать историческим. Как отмечает РИА "Новости", Абдрахманов пока не указал точную дату поездки, а также ничего не сказал о ее ключевых целях.

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что его поездка в Москву состоится по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова и станет одним из первых его официальных визитов. Никаких дополнительных деталей пока не сообщается, однако известно, что Абдрахманова можно ждать на днях.