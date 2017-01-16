ЕС и НАТО обеспокоены заявлениями Трампа

Опубликованные сегодня европейскими СМИ комментарии Дональда Трампа по поводу европейской миграционной и прочей политики, а также слова о НАТО как устаревшей организации вызвали резонанс в политикуме Евросоюза.

Так, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что в личной беседе с ним глава НАТО Йенс Столтенберг высказал серьезную обеспокоенность по поводу оценки Трампом его организации. Хотя подобного рода заявление от нового президента США звучало не впервые, оно вызвало удивление и обеспокоенность в Брюсселе. В то же время, французский коллега Штайнмайера Жан-Марк Эйро заявил, что «лучшим ответом» на поддержку Трампом английского Brexit станет объединение стран ЕС.