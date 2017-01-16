Обаму беспокоит рост доверия к Путину в политических кругах США

Барак Обама высказался о скандале, связанном с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Как заявил действующий президент США в интервью телеканалу CBS, история с атаками «российских хакеров» продемонстрировала раскол американской элиты. По мнению Обамы, демократы и республиканцы забыли о том, что они «играют на одном поле». Уходящий хозяин Белого дома признался: его беспокоит тот факт, что представители некоторых кругов доверяют российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем своему правительству.

Напомним, власти Соединенных Штатов обвиняют Кремль в том, что он руководил кибервзломщиками, атаковавшими в ходе предвыборной кампании Департию и повлиявшими таким образом на исход голосования. Избранный президент США Дональд Трамп, в отличие от действующей администрации, во вмешательство России в выборы, не верит.